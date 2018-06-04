Біля Холодного Яру протестували проти створення Національного парку

Жителі кількох сусідніх сіл перекрили рух транспорту на автошляху неподалік урочища і не пропускали нікого, окрім рейсових автобусів. Таким чином вони, нібито, попередили прихильників створення природо-заповідної зони про свої наміри. Протестувальники тримали в руках транспаранти із відповідними закликами та національні прапори. Частина активістів порушували правила дорожнього руху, нерухомо стоячи на пішохідному переході. Для забезпечення громадського порядку на місце прибули працівники поліції. Невдовзі рух транспорту було відновлено.

Слід зазначити, на території Холодного Яру тривалий час здійснювалась неконтрольована вирубка лісів. З метою охорони природніх ресурсів про створення Національного парку неодноразово говорили як і владних колах, так і громадські активісти.

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