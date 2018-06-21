У Черкасах запрацювала оновлена «Бібліотека під парасольками»

За роки існування соціально-просвітницька акція вже стала візитівкою Центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки. Цьогоріч свято особливе. Окрім парасоль за кошти громади бібліотекарі закупили нові стелажі, звукове обладнання, меблі та поповнили книжковий арсенал. Привітати книгарів прийшли літератори, колеги та представники міської влади.

Минулоріч за проект «Бібліотека під парасолькою» проголосували понад 800 містян. Серед них – постійна читачка Олена Погрібна. Вона не уявляє свого життя без книг, адже є доцентом кафедри видавничої справи та редагування ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Черкащан запрошують почитати книги просто неба щочетверга з 11 до 13 години у сквері біля бібліотеки по вул. Хрещатик, 200. Акція триватиме до кінця літа.

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