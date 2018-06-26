З 26 червня на місяць буде обмежено рух транспорту по вул.Оборонній

У зв’язку з виконанням робіт з укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття по вул. Оборонній з 26 червня до 27 липня 2018 року буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів вулицею Оборонною між вул. Байди Вишневецького та вул. Академіка Корольова.

Відповідне рішення щойно ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради, враховуючи звернення директора приватного підприємства «Агропром 1992» Вовка М.Д.

У зазначеному документі також доручено директору приватного підприємства «Агропром 1992» Вовку М. Д. встановити необхідні дорожні знаки та огородження, погоджені з управлінням патрульної поліції в Черкаській області. Прес-служба Черкаської міської ради