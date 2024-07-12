В одній із установ ДКВС області помер засуджений. Службовцю повідомлено про підозру за неналежне виконання своїх службових обов’язків

Слідством встановлено, що працівник однієї з установ ДКВС області порушив міжнародно-правові норми положення чинного законодавства та посадову інструкцію. Він не забезпечив належних режимних вимог в установі, не вжив заходів щодо запобігання потрапляння та розповсюдження на її території наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Внаслідок недбалого виконання службових обов’язків цього працівника сталася смерть засудженого. Причиною смерті було отруєння метадоном.

Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.