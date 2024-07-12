АНТЕНА

ідентифікатор медіа L10-01833

Випадки Дайджест Кримінал Черкащина

В одній із установ ДКВС області помер засуджений. Службовцю повідомлено про підозру за неналежне виконання своїх службових обов’язків

Відeditor

Лип 12, 2024

Слідством встановлено, що працівник однієї з установ ДКВС області порушив міжнародно-правові норми положення чинного законодавства та посадову інструкцію. Він не забезпечив належних режимних вимог в установі, не вжив заходів щодо запобігання потрапляння та розповсюдження на її території наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Внаслідок недбалого виконання службових обов’язків цього працівника сталася смерть засудженого. Причиною смерті було отруєння метадоном.

Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Від editor

Пов’язаний запис

Дайджест У Черкасах

У Черкасах замість наркоадрес на стінах з’являються патріотичні малюнки

Лип 12, 2024
Дайджест У Черкасах

Чиновники готують до розгляду проєкт, який дозволить підключати світлофори до однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури

Лип 12, 2024
Дайджест У Черкасах

На вулицях Черкас за дорученням міського голови оновлюють розмітку

Лип 12, 2024

You missed

Дайджест У Черкасах

У Черкасах замість наркоадрес на стінах з’являються патріотичні малюнки

12.07.2024 editor
Пряма мова У Черкасах

Анатолій Бондаренко дав розлоге інтерв’ю телеканалу «Антена» і розповів про корупцію, опалювальний сезон, відставку і плани на майбутнє

12.07.2024 editor
Дайджест У Черкасах

Чиновники готують до розгляду проєкт, який дозволить підключати світлофори до однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури

12.07.2024 editor
Дайджест У Черкасах

На вулицях Черкас за дорученням міського голови оновлюють розмітку

12.07.2024 editor