Дрон, який у ніч на 12 липня збила ППО, впав на території садівничого товариства «Хімік» неподалік Благодатного

У межах старостинського округу села Благодатне днями сталося падіння ворожого «шахеда». В результаті падіння пошкоджено два десятки будинків. Вибиті шибки, двері, пошкоджено елементи покрівлі, повідомив заступник Золотоніського міського голови Олександр Флоренко.

Обійшлося без жертв і постраждалих. І це справді чудо, бо садове товариство, де сталася надзвичайна ситуація, досить заселено людьми.

Після опрацювання території відповідальними службами та комісією Золотоніської міської ради, добровольці ДПК, працівники УЖКГ та відділу з питань НС допомогли постраждалим в проведені ремонтних робіт.