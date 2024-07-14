13 липня на водних обʼєктах області загинуло 4 людей

Два випадки сталися на Звенигородщині.

Зокрема, на ставку у місті Ватутіне виявлено тіло чоловіка. Рятувальники доправили загиблого до берега та передали працівникам поліції.

А от у селі Кобринова Гребля під час відпочинку на місцевому ставку зникла жінка. Рятувальники, працівники поліції та місцеві жителі обстежили місцевість, проте жінки не виявили. Лише наступного дня водолази ДСНС виявили тіло на відстані 12 метрів від берега та передали поліції.

У селі Коробівка на Золотоніщині під час відпочинку на Дніпрі потонула молода жінка. Місцеві мешканці жінку витягнуто з води на берег, де працівники швидкої констатували смерть.

Ще один випадок стався у селі Софіївка Черкаського району.