На Черкащині за перевантаження вантажівки та відсутність документів порушник сплатить 25500 грн штрафу

Під час рейдової перевірки на а/д Р-10, кільцева дорога м. Черкаси, інспектори Відділу державного нагляду (контролю) у Черкаській області зупинили вантажівку марки DAF, яка перевозила щебінь, для проходження габаритно-вагового контролю.

Для проходження вагового контролю авто було супроводжено до пункту ГВК.

Перевірка виявила перевищення загальної маси транспортного засобу на 8,05%: 43.2 т при дозволеній максимальній фактичній масі для такого виду транспорту 40 т.

До усунення вагових порушень на авто встановлено блокувальний пристрій.

За порушення габаритно-вагових норм порушник сплатить 8500 грн штрафу.

Також у перевізника були відсутні необхідні документи, за що передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 17 000 грн.