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Випадки Кримінал Черкащина

На Черкащині співробітник поліції підпалив два трансформатори

Відeditor

Лип 15, 2024

«Подія сталася сьогодні вночі. Співробітник поліції Маципур Д.В. у званні рядовий, підпал два трансформатори: один у селищі Кочержинці, другий у селищі Максимівка. Ці трансформатори постачали електрику у вказані населені пункти. Поліцейського було затримано за кілька годин після скоєння злочину. Зараз його передали співробітникам СБУ», – пише видання «Вісті Черкащини».

Поліцейському загрожує до 10 років ув’язнення. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Від editor

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