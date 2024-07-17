Щоб нищити ворога в небі, плідно готують техніку механіки «Січі»

Вже важко і перелічити, скільки одиниць техніки пройшло через авторемонтну базу. Це доволі різні за розмірами, технічними параметрами і потужностями транспортні засоби. І все вони ставили на колеса. Приймати виклики і вирішувати складні інженерні завдання — це їм не звикати. Наразі в роботі була «Волинянка». Її не просто відремонтували. А обладнали висувною туреллю. Це дуже необхідний пристрій для кріплення зброї, що збиває російські шахеди.

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Допомагали бувалим волонтерам і студенти групи КТМ21 Смілянського технологічного фахового коледжу НУХТ. Разом готували повнопривідний джип українського виробництва 1979 року випуску до капітального ремонту. Також студенти долучилися до благоустрою території волонтерського хабу. Від такої допомоги в “Січі” теж не відмовляються. Тож в короткі терміни автомобіль волонтери авторембригади відремонтували, обладнали всім необхідним для виконання завдань з ППО міста.