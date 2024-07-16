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Укргідроенерго планує у 2025 році почати будівництво Канівської гідроакумулювальної станції у Черкаській області

Відeditor

Лип 16, 2024

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота в інтерв’ю Forbes.

Проєктна потужність залишається на рівні 1000 МВт. Вартість такої станції може становити $1,5–2 млрд.

Для гідроакумулювальної станції, якою має стати нова Канівська ГАЕС, потрібні дві водойми, верхня і нижня. За наявності надлишку електроенергії в системі вода закачується з у верхню водойму, а під час пікових навантажень (вранці й увечері) подається на гідроагрегати для вироблення електроенергії.

Планується, що Канівська ГАЕС буде обладнана чотирма гідроагрегатами потужністю 250 МВт кожний.

Підготовка до будівництва і розробка проєктної документації почалися ще в 1984 році. У 1987 році був затверджений проєкт будівництва Канівської ГАЕС потужністю 3600 МВт, але після здобуття Україною незалежності його відклали, а у 2006-2007 році зменшили до 1000 МВт.

Від editor

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16.07.2024 editor