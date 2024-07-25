Посадовиця обласного центру зайнятості виправдовувала та заперечувала російську агресію

Поціновувачка російських наративів роками працювала на державній службі у м. Черкаси, а в телефонних дзвінках звеличувала дії рф та запевняла, що Україна власноруч обстрілює та знищує свої території.

Навесні 2024 року у телефонних розмовах зі своїми знайомими жінка постійно висловлювала своє несприйняття української влади, насаджувала проросійські погляди та схвалювала політику країни-агресора, категорично заперечувала вину рф у обстрілах території України, стверджувала, що окупант «був вимушений забрати АР Крим під свій захист».

Судом застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратурою готується апеляційна скарга з вимогою застосування до підозрюваної тримання під вартою.