У зриві мобілізації призначили винних?

У Тернопільській ОВА під час чергового засідання ради оборони області правоохоронці затримали керівника районного ТЦК. Про це повідомляють місцеві медіа. З подробиць — затримання нагадувало шоу.

Після докладу правоохоронців про деталі корупційних злочинів посадовців ТЦК військовим раптово стало дуже зле і до ОВА прибуло відразу кілька швидких.

Повідомляють, що протягом вчорашнього дня по Тернопільській області в РТЦК та СП проведено понад 30 обшуків.

Про аналогічні слідчі дії щодо посадовців ТЦК та СП повідомляють медіа з Волині та Вінниці.

Нагадаємо, що тиждень тому начальнику Черкаського ОТЦК та СП та ще п’яти керівникам РТЦК області ДБР вручило підозри в скоєнні кримінальних злочинів. Серед звинувачень — корупційні дії та недбале ставлення до військової служби.

Журналістам Антени джерела розповіли про деталі справи: керівників ТЦК серед іншого звинувачують у зриві мобілізації, підриву довіри населення до ЗСУ, дискредитації Збройних Сил. Подібні звинувачення застосовані, за нашою інформацією, вперше, але чи матимуть вони судову перспективу? Триває досудове слідство, керівники ТЦК області перебувають на волі та продовжують виконувати свої обов’язки.

Цікава деталь: жодне медіа, крім нас, не повідомило інформацію про резонансне розкриття корупційних та військових злочинів, також поки відсутнє офіційне повідомлення прес-служби ДБР. Ми також поки утримаємося від витоку інформації, оскільки це може зашкодити роботі правоохоронців та порушити права фігурантів справи. Але із задоволенням надамо можливість висловити свою думку як правоохоронцям, так і звинуваченим офіцерам.

Тож про що можуть свідчити справи в Черкасах та інших містах України? Адже критика на адресу працівників ТЦК, лікарів ВЛК лунала і раніше, але гучні справи були пов’язані виключно з корупційними діями фігурантів — хабарями, незаконним збагаченням, сприянням за винагороду ухиленню від мобілізації або виїзду за кордон. Нині ж ми бачимо нові та цікаві деталі — у звинуваченнях почали фігурувати “військові” статті.

Враховуючи стиль роботи нашої правоохоронної системи, мусимо констатувати факт, що подібне можливе лише за наявності певної політичної волі — Київ уже не намагається уникати протистояння з місцевими елітами, тісно зав’язаними на “плідній співпраці” із ТЦК та ВА. І, врешті, виникає питання, хто і як насправді дискредитував ЗСУ, демотивував військовозобов’язаних, зірвав мобілізацію?

У разі продовження надходження інформації із областей про гучні затримання керівників ТЦК можемо зробити висновок: винні вже призначені, і ними будуть визначені саме керівники ТЦК. Так справді простіше і зрозуміліше пересічному люду пояснити, чому все пішло не так із мобілізацією. Це простіше, ніж розбиратися з ГШ і ставити вищому військовому керівництву країни незручні запитання про тривале нереагування на скарги громадян та військовослужбовців про порушення їхніх прав під час мобілізації. Адже причини багатьох проблем із мобілізацією саме в цьому.

@Валерій Воротник, журналіст, спеціально для Антена 2UA