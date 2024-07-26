Анатолій Бондаренко від імені Черкаської міської ради передав військовим автомобіль

Анатолій Бондаренко від імені Черкаської міської ради передав автомобіль 58-ій окремій мотострілковій бригаді. Від імені військових автівку прийняв працівник міської ради Сергій Молодик, який нині служить у ЗСУ. Також, у цій бригаді служив загиблий колишній міський голова Умані Олександр Цебрій.

«Нам зателефонували і сказали, що саме таке авто потрібне… Ми скинулися із працівниками міськради і через благодійний фонд придбали це авто», — зазначив міський голова. Також варто додати, що авто було пофарбоване в одному з черкаських професійно-технічних навчальних закладів.