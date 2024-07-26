Уманчанин за винагороду підпалював об’єкти залізниці та електроенергетики

Жителю Уманського району повідомлено про підозру за фактами диверсій та умисного пошкодження об’єктів електроенергетики, вчинених в умовах воєнного стану.

20-річний чоловік із травня по липень 2024 року через месенджер отримував вказівки щодо підпалів трансформаторних підстанцій і розподільчих шаф залізниці, що мають важливе народногосподарське та оборонне значення. Підпали мали здійснюватися для ослаблення логістики держави в умовах воєнного стану.

Також він підпалював об’єкти електроенергетики, що призвело до порушення їх функціонування.

Диверсійні замовлення підозрюваний виконував на території Уманщини вночі, за що отримував грошову винагороду.

Під час чергового нічного підпалу чоловіка викрили та затримали на місці вчинення злочину. Він мав при собі паливно-мастильні матеріали.

У телефоні виявили фото- та відеодокази підпалів, які він передавав на підтвердження виконаної роботи.