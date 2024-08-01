Заражену гельмінтами рибу помітили у Дніпрі в Черкасах

У Кременчуцькому водосховищі поблизу Черкас з’явилися перші заражені «солітером» рибини.

Три роки тому, ближче до середини серпня, ми знімали мор зараженої гельмінтами риби. Тоді це явище було настільки масовим, що берег Дніпра був вкритий мертвою рибою. Сьогодні ми вже зафіксували кілька заражених рибин, які не можуть зануритися на глибину і плавають на поверхні. Невдовзі вони, на жаль, помруть.

Поки що це явище не настільки масове, як у 2021 році, але ще і не середина серпня.

Нагадаємо, життєвий цикл паразита, якого в народі також називають «солітером», триває понад пів року та проходить через ряд проміжкових «господарів». Біопланктон, риба і, врешті, людина. До поширення інвазійного паразита причетні також і водоплавні птахи, що поїдають рибу, що втрачає рухомість незадовго до загибелі. У 2021 році ми поцікавились, а хто ж у нас займається питаннями паразитології. Чесно — волосся дибки стає. Одна кафедра у Харкові і якийсь інститут, у якого на сайті у розділі Про нас написано: “Основним завданням УНТП було і залишається об’єднання фахівців на професійній основі для координації і розробки актуальних проблем паразитології, пропаганди нових знань”. Тобто, вони об’єднуються, щоб розробляти проблеми… І це пишуть якісь доктори, кандидати наук… А де про наукові пошуки, дослідження, експерименти? Де про запровадження новітніх технологій у дослідження?

Про катастрофу, що спіткала Дніпро у 2021 році, дивіться тут.

Фоторепортаж із місця масового мору риби у 2021 році дивіться тут.