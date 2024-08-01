31 липня відбулась 84-та сесія Смілянської міської ради

31 липня відбулася 84-та сесія Смілянської міської ради. На порядку денному було розглянуто 103 проєкти рішень, які були попередньо детально опрацьовані на профільних комісіях, що дозволило ухвалити їх майже одностайно.

Зокрема, затвердили звіт про виконання бюджету за перше півріччя 2024 року. Депутати не лише ухвалили звіт, а й внесли до нього необхідні зміни, що допоможе ефективніше планувати витрати на наступні періоди.

Також на сесії депутати ухвалили рішення щодо збільшення суми відшкодування за зубопротезування для пільгових категорій населення з 4000 грн до 6000 грн. Також затверджено комплексну програму «Турбота», яка передбачає відшкодування вартості відпочинку до 10 000 грн для дітей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та загиблих Захисників і Захисниць.

Затверджено нову редакцію положення про комплексну автоматизовану систему відеоспостереження та аналітики міста. Також КП «Смілакомунтеплоенерго» отримало згоду на укладення договорів газопостачання для забезпечення безперебійного опалювального сезону 2024-2025 років.

Внесено зміни до статуту КНП «Смілянська багатопрофільна лікарня ім. С. Бобринської» та затверджено програму підтримки на 2024 рік. Підприємство звільнено від сплати орендної плати за майно, що перебуває на його балансі.

Затверджено структуру Смілянського міського центру соціальних служб, зокрема службу тимчасового притулку на базі дитячого садочка № 11.

На сесії була ухвалена програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2024-2025 роки, що сприятиме економічному розвитку міста.

Окрім зазначених питань, депутати розглянули проекти рішень щодо управління комунальним майном, виділення матеріальної допомоги та питання архітектури і земельних відносин.