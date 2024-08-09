Нацбанк України презентував оновлені банкноти національної валюти

До 33-ї річниці Незалежності України Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їхній дизайн гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Модифіковані банкноти з’являтимуться в обігу поступово:

із 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка! Модифіковані банкноти будуть випускатися планово на заміну зношених і поступово замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014 – 2019 років.

Модифіковані банкноти — законний платіжний засіб. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуск.