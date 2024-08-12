Благодійники організували відпочинок у польському таборі для дітей полеглих Героїв

Партнерство Смілянського центру соціальних служб та релігійної громади церкви «Блага вість» стають потужним інструментом e допомозі категорійним родинам. Так, ввечері 11 серпня провели чергову групу дітей на відпочинок в табір у Польщу. Цього разу їх поїхало 15 осіб.

Це вже не перша допомога надійних партнерів церкви «Блага вість» – міжнародного благодійного фонду Lifesong («Пісня життя»). Родина зі смілянської церкви є координаторами саме у таборі біля Варшави. Нещодавно вони там приймали жінок і мам полеглих смілянських воїнів. Тепер прийшла черга дітей.