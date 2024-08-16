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TV сюжет Кримінал У Черкасах

До 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено двох посадовців митниці за отримання хабара

Відeditor

Сер 16, 2024

Під час судового розгляду доведено, що провідний державний інспектор сектору проведення митного аудиту Черкаської митниці ДМС України та головний державний інспектор сектору проведення митного аудиту Черкаської митниці ДМС України, діючи за попередньою змовою, отримали від особи неправомірну вигоду в сумі 1250 доларів США за непроведення відповідної перевірки при розмитненні автомобілів. До того ж вони надали необхідні відповіді у відділ Черкаської митниці про відсутність ознак правопорушень.

Чоловіків засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 2 роки та з конфіскацією належного їм майна, позбавлення спеціального звання.

Незаконні дії викрито Черкаською обласною прокуратурою спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві та УСБ України в Черкаській області.

Від editor

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