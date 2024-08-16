У Черкасах пройшов Всеукраїнський «Дніпровський водний форум»

Близько 200 учасників з усієї України зібралися в Черкасах, щоб обмінятися досвідом та обговорити нагальні проблеми галузі водопостачання, які постали перед нами в умовах війни. Зокрема, відключення електроенергії.

У Черкасах реалізується низка заходів спрямованих на попередження екстрених ситуацій, проводиться модернізація мереж, впроваджуються енергоефективні технології. Адже містяни повинні отримувати якісну питну воду.

Міський голова Анатолій Бондаренко подякував команді КП “Черкасиводоканал” за їхню щоденну працю. Завдяки їхнім зусиллям, а також підтримці наших міжнародних партнерів ми досягаємо значних результатів.

Також Анатолій Бондаренко отримав подяку від Association “Ukrvodokanalecology” за активну підтримку КП “Черкасиводоканал ” умовах збройної агресії.

«Це ще одне підтвердження того, що ми рухаємося в правильному напрямку», — Анатолій Бондаренко.