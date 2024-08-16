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У Черкасах водій напідпитку наїхав на чотири припарковані автомобілі

Відeditor

Сер 16, 2024

Вчора патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Героїв Дніпра за участі автомобілів Dodge, Газ, Ford, Jeep та BMW.

Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій автомобіля Dodge не дотримався безпечної швидкості, безпечного інтервалу та наїхав на припарковані авто Газ, Jeep та BMW. Від удару автомобіль Газ наїхав на припарковане авто Ford.

Спілкуючись із водієм автомобіля Dodge, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти відповідний огляд у лікаря-нарколога, на що останній погодився. Лікар підтвердив стан сп’яніння водія.

На керманича автомобіля Dodge патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) КУпАП.

Від editor

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