23 серпня у Черкасах відбудуться вечірні покази українських патріотичних фільмів просто неба

Усіх охочих запрошують провести цей вечір у затишній сімейній атмосфері та насолодитися переглядом якісного українського кіно. Ця подія стане чудовою можливістю об’єднатися, вшанувати національні цінності та підтримати українське кіномистецтво.

Тож, що покажуть і де:

«Пульс» – Черкаська гімназія №9 ім. О.М. Луценка, шкільний стадіон.

«Чорний ворон» – Черкаська гімназія №31, шкільний стадіон.

«Крашанка» – Черкаська спеціалізована школа №28 ім. Т.Г. Шевченка, шкільний стадіон.

Початок усіх сеансів о 19:00. Вхід вільний.

Для комфортного перегляду радимо взяти із собою ковдри, пледи або каремати. Проведіть вечір на свіжому повітрі у приємній атмосфері кіно.