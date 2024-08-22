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Дайджест У Черкасах

23 серпня у Черкасах відбудуться вечірні покази українських патріотичних фільмів просто неба

Відeditor

Сер 22, 2024 #громада, #міськрада, #Черкаси

Усіх охочих запрошують провести цей вечір у затишній сімейній атмосфері та насолодитися переглядом якісного українського кіно. Ця подія стане чудовою можливістю об’єднатися, вшанувати національні цінності та підтримати українське кіномистецтво.

Тож, що покажуть і де:
«Пульс» – Черкаська гімназія №9 ім. О.М. Луценка, шкільний стадіон.
«Чорний ворон» – Черкаська гімназія №31, шкільний стадіон.
«Крашанка» – Черкаська спеціалізована школа №28 ім. Т.Г. Шевченка, шкільний стадіон.

Початок усіх сеансів о 19:00. Вхід вільний.

Для комфортного перегляду радимо взяти із собою ковдри, пледи або каремати. Проведіть вечір на свіжому повітрі у приємній атмосфері кіно.

Від editor

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