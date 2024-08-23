Сміляни взялися рятувати пошкоджені неадекватом сакури

Вчора чоловік безжально нищив дерева на Богданівському бульварі. За ці хуліганські дії його затримали правоохоронці. Він був доправлений у лікувальний заклад психіатричного спрямування.

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Переломлені навпіл сакури не залишили байдужими мешканців мікрорайону. Люди ще з вечора самотужки намагались рятувати деревця. Примотували їх і обробляли спеціальним садовим розчином, розповідають учасники того процесу. Вже зранку наступного дня приїхали працівники СКП «Комунальник», які весь цей час доглядали за алеєю сакур.

— Всі 37 сакур підв’язані, стовбурам наложили шини із рейок. Крони дерев виглядають не зів’ялими. Комунальники працюють. Всі небайдужі бажають цим деревцям зцілення і за живлення, — каже Богдан ДУБОВСЬКИЙ заступник міського голови Сміли.