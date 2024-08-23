АНТЕНА

ідентифікатор медіа L10-01833

TV сюжет Ексклюзив Сміла

Сміляни взялися рятувати пошкоджені неадекватом сакури

Відeditor

Сер 23, 2024

Вчора чоловік безжально нищив дерева на Богданівському бульварі. За ці хуліганські дії його затримали правоохоронці. Він був доправлений у лікувальний заклад психіатричного спрямування.

Дивіться також: В Смілі неадекват заради порятунку людства знищив алею з 37 деревцями сакури, вартістю майже 1000 грн за кожне

Переломлені навпіл сакури не залишили байдужими мешканців мікрорайону. Люди ще з вечора самотужки намагались рятувати деревця. Примотували їх і обробляли спеціальним садовим розчином, розповідають учасники того процесу. Вже зранку наступного дня приїхали працівники СКП «Комунальник», які весь цей час доглядали за алеєю сакур.

— Всі 37 сакур підв’язані, стовбурам наложили шини із рейок. Крони дерев виглядають не зів’ялими. Комунальники працюють. Всі небайдужі бажають цим деревцям зцілення і за живлення, — каже Богдан ДУБОВСЬКИЙ заступник міського голови Сміли.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Громадська думка Ексклюзив У Черкасах

З нагоди Дня Державного прапора України журналісти «Антени» та кав’ярня «Crispy Place» вийшли на вулиці Черкас, аби запитати містян про наш стяг

Сер 23, 2024
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

На дитячому майданчику у дворі по вул. Хрещатик зайнявся ігровий будиночок

Сер 23, 2024
TV сюжет Офіційно У Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та мер міста Малмсбері (Англія) Філ Екстон підписали угоду про встановлення побратимських відносин

Сер 23, 2024

You missed

TV сюжет Громадська думка Ексклюзив У Черкасах

З нагоди Дня Державного прапора України журналісти «Антени» та кав’ярня «Crispy Place» вийшли на вулиці Черкас, аби запитати містян про наш стяг

23.08.2024 editor
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

На дитячому майданчику у дворі по вул. Хрещатик зайнявся ігровий будиночок

23.08.2024 editor
Дайджест

«Я різна»: в краєзнавчому музеї проходить виставка черкаської мисткині Олесі Теліженко

23.08.2024 editor
TV сюжет Офіційно У Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та мер міста Малмсбері (Англія) Філ Екстон підписали угоду про встановлення побратимських відносин

23.08.2024 editor