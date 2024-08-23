Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та мер міста Малмсбері (Англія) Філ Екстон підписали угоду про встановлення побратимських відносин

Сьогодні відбулося онлайн-підписання Угоди про встановлення дружніх відносин та співпрацю з британським містом Малмсбері в особі мера Філа Екстона.

«Символічно, що ця знакова подія відбулася напередодні Дня Незалежності України.

Зазначу, що англійці створили ініціативу «Малмсбері підтримує Україну», організовували численні благодійні заходи, збирали кошти для наших захисників. Така підтримка – це не просто слова, це конкретні дії, які надихають і об’єднують. Особливо сьогодні, коли Україна бореться не лише за свою свободу, а й за свободу всієї Європи. Впевнений, що ця співпраця відкриє нові можливості для розвитку наших громад», — написав міський голова Анатолій Бондаренко.