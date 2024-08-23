АНТЕНА

ідентифікатор медіа L10-01833

TV сюжет Офіційно У Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та мер міста Малмсбері (Англія) Філ Екстон підписали угоду про встановлення побратимських відносин

Відeditor

Сер 23, 2024

Сьогодні відбулося онлайн-підписання Угоди про встановлення дружніх відносин та співпрацю з британським містом Малмсбері в особі мера Філа Екстона.

«Символічно, що ця знакова подія відбулася напередодні Дня Незалежності України.
Зазначу, що англійці створили ініціативу «Малмсбері підтримує Україну», організовували численні благодійні заходи, збирали кошти для наших захисників. Така підтримка – це не просто слова, це конкретні дії, які надихають і об’єднують. Особливо сьогодні, коли Україна бореться не лише за свою свободу, а й за свободу всієї Європи. Впевнений, що ця співпраця відкриє нові можливості для розвитку наших громад», — написав міський голова Анатолій Бондаренко.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Громадська думка Ексклюзив У Черкасах

З нагоди Дня Державного прапора України журналісти «Антени» та кав’ярня «Crispy Place» вийшли на вулиці Черкас, аби запитати містян про наш стяг

Сер 23, 2024
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

На дитячому майданчику у дворі по вул. Хрещатик зайнявся ігровий будиночок

Сер 23, 2024
TV сюжет Ексклюзив Сміла

Сміляни взялися рятувати пошкоджені неадекватом сакури

Сер 23, 2024

You missed

TV сюжет Громадська думка Ексклюзив У Черкасах

З нагоди Дня Державного прапора України журналісти «Антени» та кав’ярня «Crispy Place» вийшли на вулиці Черкас, аби запитати містян про наш стяг

23.08.2024 editor
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

На дитячому майданчику у дворі по вул. Хрещатик зайнявся ігровий будиночок

23.08.2024 editor
Дайджест

«Я різна»: в краєзнавчому музеї проходить виставка черкаської мисткині Олесі Теліженко

23.08.2024 editor
TV сюжет Офіційно У Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та мер міста Малмсбері (Англія) Філ Екстон підписали угоду про встановлення побратимських відносин

23.08.2024 editor