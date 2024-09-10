На свято Різдва Пресвятої Богородиці відбулася перша Божественна літургія українською мовою в Свято-Успенському соборі м. Золотоноша

На свято Різдва Пресвятої Богородиці в Свято-Успенському соборі міста Золотоноша відбулася історична подія — перша Божественна літургія українською мовою. Ця подія символізує важливий крок у духовному житті громади, адже вперше в стінах собору зазвучала рідна мова в служінні Богу. Це не лише знаменує повернення до національних коренів, але й сприяє глибшому усвідомленню віри та культурної спадщини. Віряни зібралися, аби разом молитися, відчуваючи особливу єдність з Богом і своєю українською ідентичністю.

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