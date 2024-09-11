На Черкащині поліцейські охорони допомогли водієві, якому стало зле

Подія сталася вчора, 10 вересня, близько 7-ї години ранку. Екіпаж Управління поліції охорони в Черкаській області під час патрулювання міста Ватутіне помітив на узбіччі дороги легковий автомобіль «Audi», з якого, тримаючись за серце, вийшов водій. З його зовнішнього вигляду було видно, що чоловіку зле: він, хитаючись, намагався йти.

Поліцейські зрозуміли, що чоловік потребує допомоги. Зупинившись, вони з’ясували, що під час руху у нього погіршилося самопочуття, біль в області серця та піднявся тиск. Чоловік від допомоги медиків відмовився, запевнив правоохоронців, що для надання невідкладної допомоги у нього вдома є усі необхідні ліки. Тож поліцейські прийняли рішення довезти чоловіка та його авто додому. Впевнившись, що він перебуває під пильним наглядом рідних, поліцейські вирушили на службу, де на них чекали інші виклики.

Вже згодом чоловік зателефонував на гарячу лінію Департаменту поліції охорони і висловив подяку наряду поліції охорони: «Висловлюю безмежну подяку працівникам поліції охорони Черкаської області Безвершенко Сергію та Потилко Анатолію, які не проїхали повз мене і надали допомогу. Відвезли додому, де дружина надала мені необхідну медичну допомогу».