Легендарна вежа Шухова отримала другу молодість: працівники КП «Черкасиводоканал» пофарбували історичну пам’ятку

Вежа Шухова в Черкасах — це унікальна гіперболоїдна водонапірна вежа, спроєктована відомим інженером Володимиром Шуховим. Вона розташована в центрі міста і є однією з небагатьох збережених споруд такого типу в Україні.

Вежа була збудована в 1914 році для водопостачання міста. Конструкція є прикладом інженерного мистецтва, оскільки Шухов використав інноваційний метод побудови з металевих сітчастих конструкцій. Це забезпечило легкість і міцність водонапірної башти, яка могла витримувати великі навантаження при мінімальній кількості матеріалів.

Сьогодні вежа Шухова є історичною пам’яткою Черкас і одним із символів міста. Вона привертає увагу туристів своєю незвичайною архітектурою і є важливим об’єктом для дослідників інженерної спадщини.