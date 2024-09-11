Підозрюваного в побитті військового в Смілі затримали в Умані в готелі, де він переховувався. При обшуку його помешкання знайдено зброю та наркотики

Резонансна справа з побиття військового в Смілі стрімко набирає обертів після того, як втрутилася обурена громадськість. Долотенка було затримано в Умані, куди він втік зі Сміли після того, як скандал набув розголосу. Одночасно, поліція провела обшук в його смілянському помешканні. Знайдена вогнепальна зброя та наркотики свідчать про кримінальний спосіб життя. До статті за побиття військовослужбовця додалися ще й звинувачення в незаконному зберіганні наркотиків та зброї. Сяде надовго?

28-річного підозрюваного у жорстокому побитті ветерана Сил спеціальних операцій Анатолія Гончаренка затримали в одному з готелів Черкаської області. Поліція, за участі спецпризначенців, провела операцію, після чого зловмисник був взятий під варту. Наразі слідчі разом з прокуратурою клопочуть про тримання під вартою для підозрюваного. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта було виявлено зброю та наркотики. За результатами цих дій, поліція порушила додаткові кримінальні провадження за статтями незаконного зберігання зброї та наркотичних засобів. На підозрюваного чекає суд, де йому оберуть запобіжний захід. Раніше поліція порушила кримінальні провадження за чотирма статтями: за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство, вчинене групою осіб, та ч. 4 ст. 189 ККУ – вимагання. Підозру було офіційно оголошено 10 вересня У мережі також з’явилося відео, на якому підозрюваний вимушено вибачається перед ветераном. Це сталося після погроз та вимог, спрямованих проти потерпілого, через що поліція порушила справу ще й за статтею вимагання. Громадськість уважно слідкує за розвитком справи, вимагаючи справедливого покарання для зловмисників.

Те, що знайшли під час обшуку в помешканні підозрюваного громадянина стало справжнім подарунком для слідчих. Зброя та наркотики — справжній кримінальний “букет”.