Комунальники — черкасцям: терміново перевіряйте, чи готова система опалення вашого будинку до роботи без електропостачання

— Скільки не говоримо, скільки не пишемо листів головам ОСББ (а проблема часто саме в будинках, де створено ОСББ), люди не приймають ніяких рішень, бо вважають, що це не їхня проблема, хоча це далеко не так. За температури повітря -10°С і відсутності електроенергії понад 8 годин вода із системи має бути злита, в іншому разі — повна заміна внутрішньобудинкової мережі опалення. Це дуже великі гроші і не один рік робіт. На жаль, мешканці не замислюються про такі наслідки і легковажать проблемою, — каже заступник директора – начальник управління житлово-комунального господарства департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Андрій Наумчук.

Нагадаємо, що вартість елеватора становить близько 50 тис. грн на один під’їзд, а в разі замерзання внутрішньобудинкової системи опалення може не вистачити і 5 млн грн, щоб усунути пошкодження.

— Навіть якщо не буде додаткових пошкоджень енергомережі, всі прогнози зводяться до того, що мінімум 6 годин на добу буде відключення електроенергії. Це дуже кричуща проблема. Звертаюся до мешканців: терміново перевіряйте, чи готова система опалення вашого будинку до роботи без електропостачання, — каже Андрій Наумчук.

коментує заступник директора – начальник управління житлово-комунального господарства департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Андрій Наумчук

Наразі у місті діє програма компенсації витрат на купівлю генераторів тієї потужності, якої вистачає на роботу групи насосів, що подають опалення до квартир. Крім того, розробляється програма відшкодування вартості елеваторних вузлів.

— Можливо, відшкодування буде не в цьому році, бо коштів у бюджеті немає, а в наступних, але поняття відшкодування в тому і полягає, що сьогоднішні витрати відшкодовуватимуться пізніше, — пояснив Андрій Наумчук.

Якщо опалювальна система вашого будинку виявилася не готовою до роботи без електропостачання, терміново звертайтесь до міської ради, теплопостачальних підприємств, ОСББ, щоб спільно знайти рішення й упередити можливі проблеми.