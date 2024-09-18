79 750 доз вакцини проти чотирьох штамів грипу французького виробництва пройшла державний контроль якості. Найближчим часом вона надійде до медзакладів та аптек

За інформацією Держлікслужби, ще 88 200 доз цієї вакцини (серія Y4A122V) перебувають на стадії контролю. Очікується, що ще 81 850 доз вакцини проти грипу цього ж виробника будуть привезені в Україну до кінця вересня. Крім того, наразі перевіряють 65 150 доз вакцини проти грипу корейського виробництва (серія Q60224011).

Нагадуємо, щороку в Україні реєструють близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: захворювання серця, легенів, нирок тощо. Найдієвіша профілактика грипу — це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою (однак не входить до переліку безоплатних вакцин).