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TV сюжет Життя Сміла

Чисте місто — спільна справа! У Смiлі триває загальноміська акція до Всесвітнього дня прибирання

Відeditor

Вер 20, 2024

Працівники виконавчого комітету разом із міським головою зібралися в одному з парків міста, щоб на власному прикладі показати важливість турботи про довкілля. Акція покликана не лише покращити благоустрій міста, але й привернути увагу жителів до проблеми засмічення громадських просторів.

Міський голова подякував усім учасникам і закликав кожного долучитися до подібних ініціатив. Завдяки зусиллям працівників виконавчого комітету міський парк тепер став ще приємнішим для відпочинку. Ініціатори закликають мешканців підтримувати чистоту та брати участь у наступних екоакціях.

Від editor

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