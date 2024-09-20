Чисте місто — спільна справа! У Смiлі триває загальноміська акція до Всесвітнього дня прибирання

Працівники виконавчого комітету разом із міським головою зібралися в одному з парків міста, щоб на власному прикладі показати важливість турботи про довкілля. Акція покликана не лише покращити благоустрій міста, але й привернути увагу жителів до проблеми засмічення громадських просторів.

Міський голова подякував усім учасникам і закликав кожного долучитися до подібних ініціатив. Завдяки зусиллям працівників виконавчого комітету міський парк тепер став ще приємнішим для відпочинку. Ініціатори закликають мешканців підтримувати чистоту та брати участь у наступних екоакціях.