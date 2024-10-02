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Сьогодні іудеї зустрічають 5785 Новий ріік від створення світу!

Відantenna

Жов 2, 2024

Саме зараз розпочинається святкування Рош ха-Шана (5785 Єврейський Новий рік від Створення світу)!
Ми щиро вітаємо причетних та тих, хто вважає себе такими!
Побажаємо в цей день всім Миру! Він сьогодні потрібен не лише іудеям та українцям.
“Шана това у метука!”, – написав автор цієї чудової фотографії знятої в Єрусалимі колишнім черкасцем геніальним майстром художньої фотографії, нині громадянином Ізраїлю Михайлом Левітом! 😉
А головне – давайте вчитися бути терпимими, адже ми не дикуни з просторів мордора, а європейська нація.
Колектив журналістів Антени доєднується до щирих привітань!

Від antenna

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