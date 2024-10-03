Черкаська ОВА залучила до оборонних робіт сумнівну компанію, яка потім ще й проворовалася — розслідування журналістів Антени

Джерело в Офісі Генерального прокурора України підтвердило “Антені” інформацію про розслідування щодо структурних підрозділів Черкаської ОДА.

За інформацією джерела, Бюро економічної безпеки та Державне бюро розслідувань ведуть кримінальне провадження відносно фінансових зловживань під час будівництва фортифікаційних споруд на донецькому напрямку, за які відповідала Черкаська обласна військова адміністрація.

Замовником виступило Управління капітального будівництва Черкаської ОДА, яке без тендеру визначило генпідрядника — скандально відому компанію “Ростдорстрой”, яка має одеські коріння і її пов’язують з Геннадієм Трухановим. У Черкаській області цей підрядник має базу в Черкаському районі на трасі Сміла-Кам’янка.

За умовами контракту вартістю 400 млн грн мало бути побудовано 12 фортифікаційних комплексів — ВОПів. Однак, підприємство виявилося неспроможним вчасно побудувати фортифікації та штучно завищило вартість окремих позицій будівельних матеріалів — труб, залізобетонних виробів, деревини та іншого.

Після виникнення проблем із підрядником, за інформацією наших джерел, найближче оточення голови Черкаської ОВА терміново мобілізувало дорожно-будівельні компанії області та працівників комунальних підприємств міст області, включно з Черкасами, для виїзду в зону бойових дій та проведення робіт, які мала виконувати компанія “Ростдорстрой”.

Нам стала відома цікава деталь: для стимуляції працівників залучених підприємств було обіцяно виплачувати готівкою преміальні по 1000 грн за добу роботи. Цю інформацію на умовах анонімності нам підтвердили робітники, що безпосередньо проводили роботи буквально на відстані артилерійського пострілу від позицій ворога. Однак, подейкують, обіцянка винагороди не завжди виконувалася, частина будівельників працювали на волонтерських засадах.

“Ростдорстрой”, своєю чергою, закривав актами виконаних робіт з УКБ ОДА виконану іншими підприємствами роботу.

За нашою інформацією, до оборудки, можливо, мають причетність і інші політичні діячі, а питання, чому афілійована з проросійськими силами компанія залучена Черкаською ОВА до проведення оборонних робіт, заслуговує на окреме дослідження.



Далі буде





Валерій ВОРОТНИК

журналіст