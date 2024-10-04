Група впливових нардепів від СН проводить кастинг на посади голови ОВА та мерів найбільших міст області. Головне — гроші? Інсайд Антени

Київські колеги-медійники звернулися до нас та попросили долучитися до підготовки матеріалу дуже цікавого змісту. За їхньою інформацією, нині група впливових народних депутатів від Слуг народу займається пошуком кандидатур на ключові посади на Черкащині. Проводять чи то кастинг, чи то конкурс пропозицій на очільника ОВА/ОДА. Серед вимог висувається на перше місце фінансова спроможність кандидата. “Організатори” натякають, що внесок потрібно зробити з метою наповнення партійної каси для виборів, які планують провести наступного року.

Шукаються також кандидатури на посади мерів найбільших міст Черкащини — Черкас, Умані, Сміли, Золотоноші та інших. Ми поки утримаємося від коментарів та деталізації, оскільки перевіряємо деяку інформацію та з’ясовуємо для себе, чи не є цей кастинг банальною шахрайською схемою, до якої причетні нардепи з провладної політичної сили. Але з огляду на низку останніх скандалів навколо нардепів Слуг, втечі за кордон, кримінальні провадження, ми нічому не здивуємося.

Фото для привернення уваги, з мережі. Означені особи не претендують на жодну з перелічених посад, оскільки вмерли. Ймовірно, що на фото зображено конкурс краси для чоловіків початку ХХ століття.