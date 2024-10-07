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Дайджест Кримінал Черкащина

СБУ і Нацполіція знешкодили наркосиндикат, який функціонував на Черкащині

Відeditor

Жов 7, 2024

Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організовану злочинну групу, яка виготовляла та продавала оптові партії наркотиків. Наркоділки збували через розгалужену мережу дилерів наркотичні речовини на території Черкаської, Одеської, Чернігівської та Київської областей.

Затримано організатора і двох учасників наркосиндикату.

Встановлено, що до злочинної групи входило 7 мешканців регіону. Ділки облаштували на території регіону декілька пунктів вирощування канабісу та організували охорону периметру «плантацій».

Потенційних клієнтів зловмисники підшуковували через власні зв’язки у кримінальних колах.

Щомісяця підпільний бізнес приносив прибутку у пів мільйона гривень.

У результаті комплексних заходів вдалося попередити відправку чергових партій наркотиків на майже 5 мільйонів гривень та задокументувати злочинну діяльність.

Під час проведених 20 обшуків у затриманих виявлено:
* чергову оптову партію наркотиків;
* мобільні телефони із доказами злочинних дій;
* банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за «товар»;
* засоби для посіву та обробки наркотичних засобів.

За матеріалами СБУ трьом затриманим повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України, наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників наркобізнесу.

Від editor

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