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Ветеран ЗСУ з Черкащини підкорив Ultra Trail Madeira, щоб привернути увагу до реабілітації поранених в Україні

Відeditor

Жов 7, 2024

5 жовтня 2024 на острові Мадейра, Португалія українські ветерани, адаптивні спортсмени на протезах Валерій Ковальчук та Ярослав Шаркий уперше взяли участь у міжнародних змаганнях із трейлранінгу Ultra Madeira. Чоловіки подолали дистанцію у 15 км на одному з найскладніших маршрутів по бездоріжжю на висоті понад 600 метрів над рівнем моря з результатом у 5 годин 51 хвилину 28 секунд.

Організаторами проєкту стали асоціація “Laço Ucrânia Portugal” (Португалія) в партнерстві з благодійним фондом “Yanko” (Україна), за підтримки асоціації “Ucrânia com Amor” (Мадейра, Португалія).

“Це була перша участь наших ветеранів на подібних змаганнях у Португалії, і вона мала важливу місію: власним прикладом показати, що важка травма, ампутація — це не вирок, потрібно продовжувати жити та вірити в свої сили. Дуже приємно, що до реалізації проєкту активно долучились португальські спортсмени, місцевий уряд та українська спільнота на Мадейрі”, — відзначила організаторка проєкту та співзасновниця асоціації “Laço Ucrânia Portugal” Тетяна Франчук.

Окрім цього, метою участі українських ветеранів у змаганнях Ultra Madeira було привернути увагу міжнародної громадськості до потреб українських військових, які отримують важкі поранення та ампутації, захищаючи Україну від російської агресії. Саме тому, під час забігу українські ветерани також збирали кошти на щелепно-лицеві імпланти для українських ветеранів. Підтримати збір можна за посиланням – ttps://www.privat24.ua/send/cmxrq

“Такі проєкти допомагають повернути ветеранів на спортивні майданчики. Для системних занять і спілкування. Витягнути ветеранів із 4-х стін. І не менш важливе — “Побратими для побратимів”. Цього разу благодійною складовою був збір для героїв проєкту “Лікарі для Героїв”. На щелепні імпланти” — зазначив Володимир Нечипорук, продюсер фестивалю IRON EGGS та співзасновник Благодійного фонду “ЯНКО”.

Інформація про проєкт вийшла на перших шпальтах португальських видань: Diário de Notícias Madeira та JM Madeira, також на телебаченні – RTP Madeira.

Від editor

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