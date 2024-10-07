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У міськраді нагородили урочистими відзнаками черкаських паралімпійців

Відeditor

Жов 7, 2024

Вони достойно представили Черкаси та Україну на ХVII літніх Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі. Нагороджено паралімпійців Романа Данилюка і Максима Коваля («бронза» у штовханні ядра), Владислава Єпіфанова (чемпіона з параканое), Олександра Дорошенка (4 місце у метанні списа), Артема Манька (фехтування), Дарію Котик (4 місце з веслування академічного). Вони отримали пам’ятні відзнаки «За звитяги в ім’я Черкас. Остафій Дашкович» І ступеня. Їхніх тренерів Івана Кирдоду, Дмитра Панчеліна, Людмилу Шкалікову нагороджено пам’ятними відзнаками «За звитяги в ім’я Черкас. Остафій Дашкович» ІІ ступеня.

Від editor

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