7 та 8 грудня у Палаці молоді в Південно-Західному районі Черкас відбудуться розважальні програми для дітей

Час заходів: 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00.

У святкову програму входить:

Зустріч зі СВЯТИМ МИКОЛАЄМ

Розважальна програма з Ельфами, Бабою Ягою, Янголами та Сніговою Королевою

Новорічні фотозони

Поштова скринька Миколая

Лабораторія Баби Яги

Вартість квитка 150 грн.

За додаткову плату:

Майстер-класи в майстерні Ельфів-

Подарунок від Святого Миколая

Кулінарні майстер-класи

Новорічний міні-ярмарок

Для запису звертайтеся за телефоном +380972287224 або реєструйтеся за формою https://forms.gle/qYjqDBN1wANU5vim7 Вам обов’язково зателефонують.