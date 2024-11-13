7 та 8 грудня у Палаці молоді в Південно-Західному районі Черкас відбудуться розважальні програми для дітей

Час заходів: 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00.
У святкову програму входить:
Зустріч зі СВЯТИМ МИКОЛАЄМ
Розважальна програма з Ельфами, Бабою Ягою, Янголами та Сніговою Королевою
Новорічні фотозони
Поштова скринька Миколая
Лабораторія Баби Яги
Вартість квитка 150 грн.
За додаткову плату:
Майстер-класи в майстерні Ельфів-
Подарунок від Святого Миколая
Кулінарні майстер-класи
Новорічний міні-ярмарок
Для запису звертайтеся за телефоном +380972287224 або реєструйтеся за формою https://forms.gle/qYjqDBN1wANU5vim7 Вам обов’язково зателефонують.