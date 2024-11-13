Відібрана у Міноборони земля та голосування за наявним конфліктом інтересів: секрети будівельного бізнесу головного «слуги народу» Черкас Мкртчяна. Журналістське розслідування

Протягом місяця ми марно намагалися отримати від Черкаської міської ради відповідь на низку запитів, так чи інакше пов’язаних із діяльністю одного з ключових депутатів Черкаської міської ради, голови фракції “Слуг народу” та неформального керівника депутатської більшості Араіка Рафіковича Мкртчяна та пов’язаних із ним осіб. Врешті, ми отримали всю необхідну інформацію в інший законний спосіб, дослідивши її у відкритих джерелах. Інформація виявилася шоковою.

Але почнемо із віддалених передумов.

Розповімо про землю, яку відібрали у Міноборони України, щоб заробити на ній мільйони та знищити майно армії

Цей лонгрід про те, як протягом десятиліть незалежності України розкрадалося майно Міністерства оборони України і як на цьому наживалися ділки. Адже багато років вважалося, що Україні армія взагалі не потрібна. Але коли в двері країни постукав ворог, з’ясувалося, що Міноборони голе та босе, не має ані військових баз, ані облаштованих казарм. Тому і досі військові підрозділи живуть як кочівники, переїжджаючи з одного полігону в тилу на передову, потім на другу лінію, потім знов на передок. Переформатування, доукомплектування, і так до нескінченності, не маючи власного кутка на землі, захищаючи нас від ворога. Більшість створених після 24 лютого 2022 року військових частин взагалі не мають ні пунктів постійної дислокації, ні місця, де могли би базуватися тилові підрозділи.

І це сталося лише тому, що військове майно, казарми, штаби, складська інфраструктура опинилися на землях, що дуже цікавили місцевих ділків, і зовсім не були потрібні корупціонерам у погонах, які просто дивилися на все це як на ліквідний актив.

Не виняток і Черкаси, де останню сотню років (з часів російської імперії) була розташована велика інфраструктура. За радянських часів тут базувалася потужна танкова дивізія і купа допоміжних підрозділів — ППО, ракетні війська, зв’язок і багато іншого. Але не будемо завантажувати вас зайвими подробицями. Танкова дивізія здалася не дуже потрібною після набуття країною незалежності, й у військовому містечку Черкас почався занепад. В міру розформування військових частин воно пустішало та перетворювалося на пустку. Але пусті кількаповерхові казарми, земля в середмісті, у трьох кварталах від центральної площі приваблювали забудовників. Так розпочався процес засвоєння військових земель.

Сьогодні ми поговоримо лише про один епізод та розкриємо певні деталі.

Мова йде про відомий житловий комплекс, збудований неподалік перехрестя вулиці Байди Вишневецького та Надпільної, що займає практично весь квартал, має як уже збудовані об’єкти, так і ті, що будуються на загальній площі, що перевищує 4 га (!!!).

Ще у 2006 році Черкаська міська рада надала в оренду цю земельну ділянку ТОВ «Експресбудінвест» разом із нерухомим майном колишньої військової частини — казармами, штабами, навчальними корпусами, їдальнею та іншим. А вже за кілька місяців між Черкаською міською радою та «Експресбудінвестом» було укладено зміни до договору оренди землі, відповідно до яких у ключовому пункті договору слова «під об’єкти нерухомого майна (плац, їдальню, казарми)» змінено на слова «під будівництво житлового кварталу мікрорайону «Військове містечко» по вул. Байди Вишневецького, 68 у м. Черкаси зі знесенням об’єктів нерухомого майна (плацу, їдальні, казарм)». Ось такі швидкі зміни. Мета оренди військового майна була доволі зрозумілою: забрати ці землі під забудову.

Однак є дуже цікава деталь. Виявляється, аж до 2011 року земельна ділянка площею 4,5 га в м. Черкаси по вул. Байди Вишневецького, 68 належала до земель спеціального призначення (землі оборони). Будівництво багатоквартирних будинків у цій категорії земельних ділянок не було передбачено ні законом, ні містобудівною документацією на місцевому рівні міста Черкаси. Лише в 2008 році були внесені зміни до законодавства, згідно з якими землі оборони можуть використовуватися для будівництва об’єктів соціально-культурного призначення, житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також соціального та доступного житла без зміни їх цільового призначення. Тобто, було дозволено будівництво соціального житла та об’єктів соціально-культурного призначення, а не комерційну забудову багатоквартирними будинками.

Забудова цього кварталу розпочалася лише на початку 2017 року, після того, як наказом департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради ТОВ “Експресбудінвест” надано містобудівні умови та обмеження для забудови земельної ділянки по вул. Байди Вишневецького, 68 у м. Черкаси на будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями (11 поверхів, до 39 метрів). В експлуатацію перша секція цього будинку була здана лише наприкінці 2019 року.

В середині 2017 року департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради додатково надав містобудівні умови та обмеження для забудови земельної ділянки по вул. Байди Вишневецького, 68 у м. Черкаси на будівництво двосекційного багатоквартирного житлового будинку, секції №3 та №4 (висотою до 51 метрів). Функціональне призначення земельної ділянки: під будівництво житлового кварталу мікрорайону «Військове містечко».

У серпні 2020 року забудовнику знову видають містобудівні умови та обмеження. Однак за пів року цю будівельну документацію було скасовано, оскільки призначення земельної ділянки не відповідало меті будівництва. Саме тоді внесли зміни в старий договір оренди, згідно з якими земельна ділянка площею 4,5 га була розбита на півтора десятки маленьких діляночок. Навіщо? Найбільш вірогідною нам здається версія про навмисне намагання розбити велику ділянку на невеличкі з окремими кадастровими номерами, оскільки це зменшує ризики забудовника, які б могли настати в разі, якщо правоохоронці взялися б за дослідження нецільового використання землі.

Лише в травні 2021 року Черкаська міська рада приймає рішення №5-318 «Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)». Цим рішенням, зокрема, внесено зміни до містобудівної документації міста Черкаси з урахуванням приватних інтересів користувача земельної ділянки загальною площею 4,5 га (розділена на 15 кадастрових номерів), що перебуває в оренді ТОВ “Експресбудінвест” згідно з договором оренди землі від 24.03.2006 року (зі змінами). Згідно зі змінами до містобудівної документації вся площа цієї земельної ділянки кварталу в межах вулиць Байди Вишневецького, Добровольчих батальйонів віднесена до території багатоквартирної забудови.

Таким чином, процес легалізації не дуже легальної забудови, власники якої на стадії введення в експлуатацію та реєстрацію прав на майно покупців нерухомості неодмінно б зіткнулися з купою проблем, що вирішувалися б шляхом довгих судових суперечок. Мабуть, тому склад засновників Товариства часто мінявся. Його продавали, передавали іншим власникам не один раз, оскільки цей квартал встиг нажити недобру славу проблемної забудови. Для цього достатньо ще раз переглянути хроніку змін цільового призначення та того, що в ці періоди було дозволено робити за законом із землями оборонного призначення.

За нашою інформацією, реальним власником комплексу врешті став один скандально відомий у Черкасах та за їхніми межами бізнесмен, який до того ніколи не займався будівельною справою — Араік Мкртчян. І можливо, на відміну від попередників, він узявся владнати будівельні проблеми та ризики, пов’язані з можливим інтересом правоохоронців, оскільки був депутатом Черкаської міської ради та головою фракції політичної партії “Слуга народу”. І в Араіка все вийшло!

Звісно, що за документами він не фігурував у числі засновників та керівників будівельної компанії. Там суцільні “однофамільці”! Звісно, адже прізвище “Мкртчян” належить до історичних корінних імен черкаських аборигенів і є одним із найпоширеніших у місті! Далі ми ще повернемося до цього цікавого питання і окремо його дослідимо.



І тут починається цікава гра — видаються містобудівні умови і обмеження, потім вони скасовуються, забудовник подає у суди і, о диво, виграє їх. Ну ви самі розумієте, адже ж як може бути в цій ситуації по-іншому?

Вирішити проблеми міг лише впливовий депутат міськради від президентської партії, на якого не розповсюджується Закон України «Про запобігання корупції» ?

Залишимо поза межами нашої розповіді питання, як щільна забудова витіснила необхідні за будівельними нормами зручні проїзди, паркувальні місця, дитячі майданчики та сквери? Але ж то таке. Пропонуємо обговорити це питання іншим разом.

А зараз розглянемо трошки інший, політичний аспект цієї будівельної оборудки.

Згідно з відкритими даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та представником ТОВ «ЕКСПРЕСБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34076685) є Мкртчян Тігран Єрвандович. Також, згідно з відкритими даними Єдиного державного реєстру:

– Мкртчян Тігран Єрвандович до 26.07.2018 року був керівником ТОВ «САТЕЛІТЕС» (ЄДРПОУ 41949819), одним із засновників якого є Мкртчян Арсен Араікович (син депутата Мкртчяна Араіка Рафіковича),

– Мкртчян Тігран Єрвандович є засновником ТОВ «АНІ 1» (ЄДРПОУ 44204013). Іншою співзасновницею та директором цієї юридичної особи є Мкртчян Анна Араіківна (донька депутата Мкртчяна Араіка Рафіковича).

13.05.2021 року на сесії Черкаської міської ради депутат (2020–2025 роки скликання) Мкртчян Араік Рафікович проголосував «За» рішення №5-318 «Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)». Це підтверджується протоколом третього пленарного засідання п’ятої сесії Черкаської міської ради IX скликання відкритого голосування депутатів (оприлюднений на сайті ЧМР). Цим рішенням внесено зміни до Генерального плану міста Черкаси в частині, що становить інтереси «ЕКСПРЕСБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34076685). Квартал земельної ділянки загальної площею 4,5 га за адресою вул. Б. Вишневецького, 68, що перебуває в користуванні цього ТОВ, віднесено до території багатоквартирної забудови (до цього — територія спеціального призначення, землі оборони).

18.08.2022 року на сесії Черкаської міської ради депутат Черкаської міської ради Мкртчян Араік Рафікович проголосував «За» рішення:

– №28-40 «Про надання ОСББ «ГРАФСЬКИЙ 68» земельної ділянки у постійне користування по вул. Байди Вишневецького, 68/1», яким передано у постійне користування земельну ділянку площею 0,2775 га (кадастровий номер 7110136700:04:043:0011) під багатоквартирний житловий будинок та прибудинкову територію, який має адресу вул. Байди Вишневецького, 68/1 за рахунок земель ТОВ «ЕКСПРЕСБУДІНВЕСТ»;

– №28-41 «Про надання ОСББ «ГРАФСЬКИЙ 68» земельної ділянки у постійне користування по вул. Байди Вишневецького, 68/2 та 68/3»: у постійне користування передано земельну ділянку площею 0,5027 га (кадастровий номер 7110136700:04:043:0007) під багатоквартирні житлові будинки та прибудинкову територію, які мають адресу вул. Байди Вишневецького, 68/2 та 68/3 за рахунок земель ТОВ «ЕКСПРЕСБУДІНВЕСТ».

04.04.2024 року на сесії Черкаської міської ради депутат Черкаської міської ради Мкртчян Араік Рафікович проголосував «За» рішення №55-230 «Про припинення ТОВ «ЕКСПРЕСБУДІНВЕСТ» (забудовник ЖК «Графський») права користування земельними ділянками по вул. Байди Вишневецького, 68», оскільки це вже не було потрібно забудовнику, позаяк ділянка 4,5 га вже була розбита на 15 дрібних.

Протоколи сесій від 13.05.2021р., 18.08.2024 р., 04.04.2024р., що оприлюднені на сайті Черкаської міської ради, не містять відомостей про повідомлення депутатом Мкртчяном Араіком Рафіковичем про конфлікт інтересів, до протоколів голосування такі повідомлення не внесені. Тобто, депутат проголосував в умовах реального конфлікту інтересів, адже пов’язаний особистими стосунками із засновником ТОВ «ЕКСПРЕСБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 34076685).

Це свідчить про наявність приватного інтересу депутата, що призвело до голосування в умовах реального конфлікту інтересів. Адже депутатам заборонено голосувати в умовах реального конфлікту інтересів. Загалом це свідчить про порушення процедури прийняття вищевказаних рішень Черкаської міської ради, навіть за умови відсутності впливу голосу депутата в такому голосуванні, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 59-1 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Відповідно до ч. 1 ст. 59-1 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу. Тобто, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено обов’язок кожного депутата та порядок дій ради, органів ради у випадку конфлікту інтересів.

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування антикорупційних механізмів, правила щодо усунення недоліків корупційних правопорушень — тобто мова йде саме про те, яким чином мав діяти Араік Рафікович під час голосування, коли мав наявний конфлікт інтересів: він не мав права брати участь у прийнятті рішення Черкаською міською радою. Однак, вартість житлового комплексу “Графський” поборола здоровий глузд, правову обережність та змусила нас окремо задатися питанням — а чому прокуратура, що так уважно зазвичай спостерігає за всіма питаннями, які приймає, розглядає Черкаська міська рада, не помітила дрібних витівок головного “слуги народу” Черкас?

А це вже інша історія, чи не так, шановний Андрій Замотайло, керівник Черкаської окружної прокуратури?

Автор: Валерій Воротник, журналіст