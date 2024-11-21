Бідна Настя: між Аліком Чубіним та Анастасією Мкртчян — історія карколомної кар’єри заступниці міського голови Черкас

Ця історія доводить, що цілеспрямованість, жага до знань та нового досвіду, наполегливість неодмінно призведуть до втілення всіх мрій.

11 років тому поки нікому не відома черкаська школярка родом з Чигирина сфотографувалася в кріслі мера Черкас. Тоді їй було 17 років, але вона чітко сформулювала формулу свого майбутнього. Чесно — красиво.

Це інтерв’ю учениці 11-А класу Черкаської гімназії номер 9 ми випадково знайшли на сайті Черкаської міськради. І воно досі доступне за посиланням, хоча частина ілюстрацій уже видалена.

Не мине і 10 років, як талановита дівчина пересяде фактично зі студентської лави у стільчик директора кишенькового видання, що належить містечковому політику, а згодом у крісло цілої заступниці міського голови Черкас.

Судячи з передумов, інакше бути й не могло.

Анастасія Чубіна в якості ведучої програми в ІА “Вичерпно”. Тема – вибори Слуг народу в Черкасах

Офіційна біографія Насті Чубіної не містить вказівок на те, що досягнути неймовірних висот їй вдалося завдяки щирій та бескорисній дружбі з дорослим і зрілим політиком Аліком Рафіковичем.

Але пояснити іншим ніж чудом нам дуже важко явище, коли в біографії посадовця появляються лише дві посади – після навчання директорка та засновниця інформаційного агенства, без досвіду крім курсових робіт у виші, а друга — заступниця міського голови обласного центру.

І облиште свої сексистські натяки! Ми ні на що не натякаємо, оскільки віримо в чесність людей!



Подейкують, досвідчений політик та бізнесмен вклав чимало зусиль у виховання в студентці та журналістці свого видання лідерських якостей і пророкував розвиток її кар’єри, щоб вона врешті опинилася в тому самому кріслі, де сфотографувалася школяркою.

Він так безмежно довіряв їй, що навіть довірив засновництво створеного ним інформаційного агентства. Правда, коли прийшов час пересісти з крісла журналістки у чиновницьке, природна заощадливість Аліка змусила повернути собі інформаційний актив. Так він став уперше документальним бенефіціаром і власником місцевого медіа.

Кар’єра Насті розвивалася стрімко. Так само, як стрімко зростали статки бізнесмена після того, як він вдало переформатував списки партії Слуг народу і очолив фракцію партії у міськраді.

Ставлення до освіти кураторів галузі — ощадливе та трепетне. Як до чогось рідного, по-справжньому коштовного та глибоко особистого.

Найкращі та найкоштовніші продукти для дітей, найдорожчі реконструкції лише підтвердили формулу “все краще — дітям”. Чубіна та Мкртчян довели, що це все не пусті слова!

Зі шкільної лави Настя усвідомила, що життя і політика дуже складні і не завжди приємні речі. Коли чуєш злий заздрісний шепіт у спину. Коли твій старший друг мусить постійно виправдовуватися та називати тебе позашлюбною донькою. Коли злі колеги, немов ненароком обмовившись, вітаючись із Мкртчяном називають його Алік Чубін. Ми навіть не можемо собі уявити, через які страждання пройшла ця молода талановита жінка. Так само ми співчуваємо постійним стражданням 58-річного бізнесмена.

Так він для народу старається. Все від себе відриває, натомість завжди натикається на стіну заздрощів, ксенофобії та нерозуміння.

Але життя — смугаста річ. Помилка на шаховій дошці на початку партії може запрограмувати її фатальне завершення. Злі заздрісники подейкують та поширюють брехливі чутки, що незабаром у міськраді може змінитися один із заступників міського голови. Розповідають про публічну сварку зі старим наставником та ультимативні вимоги.

Важко усвідомлювати старому чоловіку, що молодість стає недосяжною, важко іноді бачити, що квіти, що ти вирощував, топчуть інші. Що в машині, яку ти подарував, за кермом сидить інший, молодий та спортивний чоловік. Але це життя.

Ми віримо, що все заспокоїться і цунамі неприємностей просто відмиє підлогу від зайвого бруду. І Настя колись таки увійде в кабінет міського голови Черкас уже власницею владного крісла. Ну, а як інакше?





Джерело: Щотижнева онлайн газета Антена

