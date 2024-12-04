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Дайджест Спорт У Черкасах

Срібний призер Олімпійських Ігор–2024 від України черкасець Ілля Ковтун може змінити спортивне громадянство

Відeditor

Гру 4, 2024

21-річний спортсмен та його тренерка Ірина Горбачева мають бажання виступати під прапором Хорватії, де вони перебувають весь 2024 рік. В Україну після ОІ-2024 Ковтун не повертався.

Остаточно рішення щодо зміни спортивного громадянства буде прийнято до кінця 2024 року.

На Олімпійських іграх 2024 Ілля Ковтун здобув срібну медаль у вправах на паралельних брусах.

Апд.

У серпні цього року міською владою розглядалося питання щодо нагородження відзнаками черкаських спортсменів. Ілля Ковтун отримав нагороду «За звитяги в ім’я Черкас. Остафій Дашкович» I ступеня.

Крім того, до липня 2023 року як провідний спортсмен Ілля отримував стипендію в розмірі 2,5 мін. зарплати, а з серпня 2023 року — в розмірі 5 мін. зарплат, а його тренерка – 2,5 мін. зарплати.

Від editor

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