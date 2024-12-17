Представниця Смілянської громади Валентина Далібожак взяла участь у навчальному візиті до Словенії

Форум ‘Україна – відродження та реконструкція бізнесу’ став підсумком візиту. Цей форум став платформою для обговорення реальних кроків у відновленні економіки. Пані Валентина підкреслює, що було дуже корисно почути, як бізнес і громади можуть співпрацювати в таких складних умовах, як зараз.

Міжнародна співпраця відкриває нові можливості для Смілянської громади. Завдяки таким візитам, як цей, Сміла отримує шанс запозичити кращі практики, налагодити контакти та будувати сталий розвиток у майбутньому. Пані Валентина поділилася прикладом вдалої інтернаціональної співпраці.