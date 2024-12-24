АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Комунальники встановили нові урни замість тих, що напередодні пошкодили вандали, викинувши їх у Дніпро

Відeditor

Гру 24, 2024

На Набережній у Черкасах вночі невідомі вирвали дві сміттєві урни і кинули їх в Дніпро.

«Утім, хотілося б ще раз звернути увагу черкасців на проблему, бо подолати її можна лише спільними зусиллями комунальників, правоохоронців та активних громадян: якщо ви стали свідками якихось неправомірних дій або знаєте про них – повідомляйте в поліцію чи працівникам КП «Дирекція парків», – зазначають у КП «Дирекція парків».

Наразі, комунальники встановили на черкаській набережній нові урни замість тих, що напередодні пошкодили вандали, викинувши їх у Дніпро.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах біля Стели пам’яті Героїв встановили особливу ялинку, прикрашену янголятами

Гру 24, 2024
TV сюжет У Черкасах

Цінний подарунок для юних спортсменів: нові пневматичні пістолети подарували спонсори з Фонду допомоги та надії для КДЮСШ

Гру 24, 2024
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

В середмісті Черкас встановили святкову різдвяну інсталяцію, що символізує народження Христа

Гру 24, 2024

You missed

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах біля Стели пам’яті Героїв встановили особливу ялинку, прикрашену янголятами

24.12.2024 editor
TV сюжет У Черкасах

Цінний подарунок для юних спортсменів: нові пневматичні пістолети подарували спонсори з Фонду допомоги та надії для КДЮСШ

24.12.2024 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Комунальники встановили нові урни замість тих, що напередодні пошкодили вандали, викинувши їх у Дніпро

24.12.2024 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

В середмісті Черкас встановили святкову різдвяну інсталяцію, що символізує народження Христа

24.12.2024 editor