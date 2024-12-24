Комунальники встановили нові урни замість тих, що напередодні пошкодили вандали, викинувши їх у Дніпро

На Набережній у Черкасах вночі невідомі вирвали дві сміттєві урни і кинули їх в Дніпро.

«Утім, хотілося б ще раз звернути увагу черкасців на проблему, бо подолати її можна лише спільними зусиллями комунальників, правоохоронців та активних громадян: якщо ви стали свідками якихось неправомірних дій або знаєте про них – повідомляйте в поліцію чи працівникам КП «Дирекція парків», – зазначають у КП «Дирекція парків».

Наразі, комунальники встановили на черкаській набережній нові урни замість тих, що напередодні пошкодили вандали, викинувши їх у Дніпро.