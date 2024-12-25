До поганців приходить поганий Санта

Колись, давно, в іншому житті, почув жартівливе твердження, що Санта (тоді дід мороз) не приходить до неслухняних дітей. Потім багато разів чув переспіви цієї фрази. Цьогорічний досвід, коли вже не чекаєш на Санту і його подарунки, але ще віриш в різдвяні чудесії. Можливо мова йде про кармічну справедливість.

На Хеллоуїн один місцевий корумпований фрік розповсюдив брехню і призвав з високої (відносно Черкас) трибуни знищити одно медіа “яке ніхто не читає”, при тому зробивши певні кроки по відношенню до телеканалу, який “ніхто не дивиться”. Тоді подумалося про символізм дати. Поганці приносять дарунки саме в ці дні.

Напередодні Різдва не очікував нічого доброго (такий час), але на майл посипалися цікавий фід-бек від мої намагань добитися справедливості і захистити правду. Останні листи – зовсім від несподіваного напрямку. Подумав, що жарт, пранк… Перевірив адреси, електронний підпис… Ні, правда. Подумалося про різдвяний подарунок… На жаль, поки не можу оприлюднити цю інформацію, треба дочекатися певного технічного процесу.

За годину, коли вже вимикав робочий комп’ютер, дзвінок від товариша: “Ти читав? Там про твоїх “друзів” таке написано…” Читаю. Перша думка: “От, дідько, я ж цю тему рив кілька місяців і готував до публікації, збирав інформацію, робив запити, а тут …” За хвилину подумав, і десь всередині зрадів – справа не хто оприлюднить, хто зірве аплодисменти і прокльони фігурантів. Справа у справедливості. Дата знов символічна. Напередодні Різдва…

Мабуть, варто вірити в різдвяне чудо. Якщо ти наполегливо працюєш протягом року на боці світлих сил, Санта пам’ятає про тебе. Але поганцям він не може принести нічого адекватного їх вчинкам.Санта добрий і людяний. Тому до поганців просто приходить поганий Санта. Добрі люди роблять подарунки один одному на Різдво. Поганці дарують свою злобу, подлість та зраду на Хеллоуїн. Тому поганий Санта для них є проявом глобальної справедливості.

Матеріал, про який йде мова в тексті, опубліковано тут: https://t.me/antenna_daily/28459

Автор: Валерій Воротник, головний редактор газети Антена