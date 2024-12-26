Найсильніших спортсменів, які вибороли медалі найпрестижніших змагань в Україні та за її межами, відзначили преміями від обласної федерації боксу

Їх вручив президент федерації Сергій Тищенко разом із новим партнером – генеральним директором ПрАТ «Юрія» Віталієм Пустовітом.

«Мене завжди переповнює гордість, коли черкаські спортсмени стоять на міжнародних п’єдесталах, а на їхню честь у світі лунає гімн України та майорить наш синьо-жовтий стяг. Цього року наші вихованці боксували в 15 країнах світу. У такі моменти переконуюсь, що все недарма, – прокоментував Сергій Тищенко. – Вдячний кожному з тренерів за віру у своїх вихованців та колосальну роботу з ними в залі. Сьогодні ви формуєте нове покоління української нації. Виховуєте сильну, патріотичну та гідну молодь».

Під час зустрічі, присвяченій підсумкам року для черкаського боксу, він відзначив спортсменів із Черкас, Умані, Багачевого, Лисянки, Охматова та Корсунь-Шевченківського. Премії отримали 38 боксерів та 15 їхніх тренерів.

Це – переможці й призери чемпіонатів України, Європи та Азії. Черкащани привезли медалі з міжнародних змагань у США, Болгарії, Таїланду, Королівства Бахрейн, Обʼєднаних Арабських Еміратів та з національних у Києві, Рівному та в Чернівецькій області.

Відзначили вихованців черкаського боксу у кількох вікових категоріях – від юнаків та юначок до молоді.

Марину Мальовану, яка цього року стала другою в історії України володаркою титулу чемпіонки світу за версією WIBF, її тренера Андрія Мальованого Сергій Тищенко нагородив однією з найвищих відзнак міської ради «За звитяги в ім’я Черкас. Остафій Дашкович».

У цьому році Данило Лозан із Умані став чемпіоном Європи з боксу серед чоловіків до 23 років, «срібну» нагороду європейської першості виборола Тетяна Довгаль із Багачевого, а Дмитро Колісніченко повернувся із «бронзою». Артем Столярчук, Данило Поплавський та Тимофій Сидорук тріумфували на Всесвітній літній гімназіаді з боксу серед учнів. Дар’я Легоцька стала кращою за підсумками чемпіонату України серед юніорок, а Дмитро Рудніченко та Дмитро Полозов – серед юніорів.

Кароліна Махно та Анастасія Ковальчук змагалися за ліцензії на Олімпійські ігри, які цього року проходили в Парижі.

Під час підсумкової зустрічі Федерація боксу Черкащини представила нового партнера – виробника молочної продукції «Волошкове поле». Свої наміри про співпрацю для розвитку вихованців черкаського боксу закріпили меморандумом. Його підписали президент федерації Сергій Тищенко та генеральний директор приватного акціонерного товариства «Юрія» Віталій Пустовіт.