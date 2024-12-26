Підтримка ЗСУ наступного року обговорювалася на сесії Смілянської міської ради

На черговій сесії Смілянської міської ради обговорювали бюджетні питання. Зокрема, міський голова Сергій Ананко підсумував виконання фінансових видатків за 2024 рік та представив основні аспекти бюджету на 2025 рік. Він наголосив, що бюджет є соціально орієнтованим і передбачає забезпечення всіх поточних видатків, включно із захищеними статтями по заробітній платі для установ та організацій, за винятком освіти та культури.

Депутати поцікавилися, скільки коштів було виділено на допомогу ЗСУ цього року. У відповідь Сергій Ананко повідомив, що цього року була проведена “робота над помилками” і запевнив, що всі рішення спрямовані на вдосконалення бюджетної політики, аби забезпечити максимально ефективну підтримку обороноздатності країни у 2025 році.