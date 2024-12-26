АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Сміла

Колядники завітали до Смілянської міської ради

Відeditor

Гру 26, 2024

Перед початком сесії Смілянської міської ради, яка днями відбулася у стінах виконкому, серед робочих питань і ухвалених рішень, сталося справжнє свято. До сесійної зали завітали колядники з Дитячої школи мистецтв, які своїми дзвінкими голосами та щирими піснями принесли з собою атмосферу справжнього різдвяного свята.

Юні виконавці не лише нагадали про багаті українські традиції, а й подарували присутнім щиру радість своїми виступами. Міський голова Сергій Ананко подякував дітям за їхній талант і старання, а також привітав усіх присутніх із прийдешніми святами.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкаській міській раді підбили підсумки опалювального сезону та окреслили актуальні на сьогоднішній день проблеми

Гру 26, 2024
TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Що для черкасців є більш улюбленим і важливим святом — Новий рік чи Різдво?

Гру 26, 2024
TV сюжет Головне Життя Сміла

Різдвяні дива та дарунки в дитячому реабілітаційному центрі «Барвінок» та смілянському шелтері

Гру 26, 2024

You missed

TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкаській міській раді підбили підсумки опалювального сезону та окреслили актуальні на сьогоднішній день проблеми

26.12.2024 editor
TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Що для черкасців є більш улюбленим і важливим святом — Новий рік чи Різдво?

26.12.2024 editor
Дайджест

ВАКС продовжив запобіжний захід підозрюваному пособнику черкаського прокурора

26.12.2024 editor
TV сюжет Сміла

Колядники завітали до Смілянської міської ради

26.12.2024 editor