Колядники завітали до Смілянської міської ради

Перед початком сесії Смілянської міської ради, яка днями відбулася у стінах виконкому, серед робочих питань і ухвалених рішень, сталося справжнє свято. До сесійної зали завітали колядники з Дитячої школи мистецтв, які своїми дзвінкими голосами та щирими піснями принесли з собою атмосферу справжнього різдвяного свята.

Юні виконавці не лише нагадали про багаті українські традиції, а й подарували присутнім щиру радість своїми виступами. Міський голова Сергій Ананко подякував дітям за їхній талант і старання, а також привітав усіх присутніх із прийдешніми святами.