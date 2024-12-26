ДП «Ліси України» незаконно провели рубки в Канівському заповіднику — Українська Природоохоронна Група

Указом Президента України Віктора Ющенка ще в 2010 році Канівський природний заповідник було розширено на 3 719,7 га лісів тодішніх Канівського та Золотоніського лісгоспів.

Через пасивну позицію КНУ імені Тараса Шевченка, у підпорядкуванні якого знаходиться адміністрація заповідника, цей указ досі не виконаний повністю. Але це зовсім не скасовує заповідного статусу переданих указом лісів!

Українська Природоохоронна Група вирішила перевірити, як дотримуються цього статусу ДП «Ліси України».

Виявилося, що філія «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» (правонаступник колишнього Канівського лісгоспу) провела у 2023–2024 роках рубки на 10 ділянках у межах заповідника. Хоча в цій категорії заповідного фонду рубки суворо заборонені!

Парадокс у тому, що самі ж лісівники визнали належність цих ділянок до заповідника як в офіційних відповідях на звернення Групи, так і в нових матеріалах лісовпорядкування. І все одно зрубали!

Чому незаконно зрубали в заповіднику і що є причиною — злий умисел чи банальна недбалість — хай розбираються правоохоронці.

Відповідні звернення були надіслані.

Українська Природоохоронна Група