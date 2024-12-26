ВАКС продовжив запобіжний захід підозрюваному пособнику черкаського прокурора

Вищий антикорупційний суд продовжив до 12 січня 2025 року строк дії обов’язків, покладених на Валерія Гречуху. Його підозрюють у пособництві прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури Антону Грекову в одержанні неправомірної вигоди.

Таке рішення 10 грудня ухвали ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як вказується, Печерський районний суд Києва заарештував Гречуху з альтернативою 1,51 млн грн застави. Надалі йому змінили запобіжний захід з тримання в СІЗО на нічний домашній арешт. Пізніше Гречуху залишили лише з такими обов’язками: прибувати за першою вимогою; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваним Грековим і залишити на зберіганні закордонні паспорти. Прокурор САП просив продовжити дію цих обов’язків.

«Продовжити підозрюваному (Гречусі – ред.) строк дії обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, до 12 січня 2025 року включно», – йдеться в рішенні.

Раніше ВАКС продовжив обов’язки прокурору Черкаської обласної прокуратури Антону Грекову в цій справі.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора передав до НАБУ і САП справу прокурора Черкаської обласної прокуратури Антона Грекова. 12 квітня ДБР затримало черкаського прокурора Грекова за підозрою у шахрайському заволодінні 41 тисячами доларів. Ці кошти передав представник власників та керівників групи компаній LNZ Group нібито за закриття кримінального провадження за фактом заволодіння земельними ділянками на території Шполянського району Черкаської області та порушення правил безпеки дорожнього руху, які розслідувала регіональна поліція. Гроші передали трьома траншами: двічі по 17 500 доларів і потім ще 6000 доларів.

Довірена особа прокурора Грекова повідомляла, що вони спроможні за неправомірну вигоду допомогти із закриттями справ. 19 березня представник власників та керівників групи компаній LNZ Group під контролем органів правопорядку передав першу частину хабаря в 6000 дол. Потім 28 березня було передано 17 500 дол. Уже 10 квітня було передано решту суми в 17 500 дол.