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Будівлю Смілянського промислово-економічного коледжу передали ЧДТУ

Відeditor

Січ 10, 2025

У малому залі будинку рад підписали акт передачі приміщення Смілянського промислово-економічного коледжу до сфери управління Черкаського державного технологічного університету. Документ закріплює передачу майна зі сфери управління Смілянської громади до Міністерства освіти і науки України.

Документ підписали міський голова Сергій Ананко та ректор ЧДТУ Олег Григор. Представники університету вже мають плани щодо розвитку освітнього закладу. Рішення про передачу було підтримано і в міській раді. Особливу увагу акцентували на важливості розвитку гуманітарної сфери в місті.

Передача приміщення Смілянського промислово економічного коледжу – це ще один крок до того, щоб молодь Черкащини мала всі умови для навчання, розвитку та побудови свого майбутнього вдома.

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